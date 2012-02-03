У Львові буде центр ранньої діагностики раку

Київ. 3 лютого. УНІАН. Кабінет міністрів України планує найближчим часом забезпечити будівництво центрів ранньої діагностики раку у Львові і Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ після відвідання Центру ядерної медицини в Києві.

«У нас у планах - будівництво аналогічного центру у Донецьку, у Львові, і низці інших центрів з тим, щоб в найближчому майбутньому закрити цю проблему», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас прем`єр підкреслив, що Центр ядерної медицини, який він відвідав сьогодні, і аналогічний центр у Феофанії протягом найближчого року мають стати центрами ранньої діагностики онкологічних захворювань для населення центральних областей.

У Центрі ядерної медицини в Києві застосовується позитронна емісійна томографія (ПЕТ) як найбільш чутливий інструмент для відображення біохімічних і молекулярних процесів у живому організмі. Методика застосування ПЕТ-технологій дозволяє чітко відрізнити злоякісну пухлину від доброякісної на ранній стадії. Використання цієї методики дає можливість своєчасно розпочати лікування, застосовувати менш травматичні методи хірургічного втручання.