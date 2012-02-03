В міліції Львівщини будуть кадрові зміни

Львів. 3 лютого. УНІАН. У міліції Львівщини будуть кадрові зміни в керівництві кримінального блоку.

Як повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області, з посади заступника начальника ГУ МВС України у Львівській області - начальника кримінальної міліції буде звільнено полковника міліції Сергія Нагачевського. На цю посаду буде призначено полковника міліції Дмитра Неклюдова, який на даний час обіймає посаду першого заступника начальника УМВС України в Полтавській області.

Начальником УКР ГУ МВС України у Львівській області буде призначено підполковника міліції Євгена Чернегу, який обіймає посаду начальника УКР УМВС України в Полтавській області.

Підполковник міліції Роман Рибіцький з посади начальника УКР буде переведений на посаду заступника начальника УБОЗ ГУМВС України у Львівській області.



