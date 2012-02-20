Прокуратура порушила справу проти посадовця управління освіти ЛОДА

Львів. 20 лютого. УНІАН. Управлінням нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Львівської області, за матеріалами УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області, порушено кримінальну справу стосовно одного з керівників у сфері освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, хабара у значному розмірі, з використанням наданої їй влади чи службового становища).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, вказаний посадовець (державний службовець 4 категорії посад), отримав від приватного підприємця хабара у сумі 1 тис. євро (майже 10,5 тис. грн.) за сприяння в укладенні тимчасових договорів оренди нежитлових приміщень та подальше погодження документації, необхідної для укладання договору оренди даних приміщень на постійній основі.

При отриманні вищезгаданої суми незаконної винагороди, чиновника було затримано «на гарячому» у приміщення службового кабінету.

Окрім того, прокуратурою Львівщини, за матеріалами Управління СБ України у Львівській області, порушено кримінальну справу стосовно чиновника (державного службовця 4 категорії посад) керівної ланки Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, який вимагав та одержав 5 тис. грн. незаконної винагороди за зменшення нарахованих штрафних санкцій щодо порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Вказану кримінальну справу, як і у попередньому випадку, порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

На даний час, підозрюваного затримано в порядку ст.115 КПК України.

У зазначених кримінальних справах провадяться першочергові слідчі дії та оперативні заходи.

Санкція вказаної статті Кримінального Кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.