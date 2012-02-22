На Львівщині затримали таксиста, який викрадав мікроавтобуси

18:21, 22 лютого 2012
Львів
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Спеціалізувався на автокрадіжках

Львівська область. 22 лютого. УНІАН. Співробітники Управління карного розшуку міліції Львівщини затримали 30-річного таксиста, який підозрюється у крадіжках автотранспорту на території області.

Як повідомили УНІАН у  Секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, таксист-автозлодій викрадав виключно мікроавтобуси і займався  «полюванням» на  них уночі.

„Обирав автівки, що не були обладнані охоронною сигналізацією. Відчиняв дверцята за допомогою відмичок, заводив двигун та переганяв машину якнайдалі від місця злочину”, - зазначається у повідомленні.

Затримали чоловіка у його помешканні у місті Бориславі на Львівщині. 

Вирішується питання про його арешт.

Оперативникам вже вдалось розшукати один із викрадених мікроавтобусів – «Форд Транзит». Зловмисник переховував його у автовідстійнику, що знаходився на околицях Борислава. Поруч була майстерня, де правоохоронці знайшли чимало запчастин із викрадених автомобілів.

Проти таксиста порушили кримінальну справу за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). За вчинення цього злочину зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років за ґратами.

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