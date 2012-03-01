Посадовець відділу земельних ресурсів попався на махінаціях

Львів. 1 березня. УНІАН. Оперативники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Львівщини викрили заступника керівника одного з районних відділів земельних ресурсів міста Львова, який зловживаючи службовим становищем, видав офіційні документи, на підставі яких згодом було незаконно переоформлено право власності на 6 земельних ділянок площею 1 га у одному з мікрорайонів Львова.

Про це повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, чиновник, фактично, «закрив очі» на те, що жодної технічної документації на ці ділянки не було.

Внаслідок таких протиправних дій службовця, Львівській міській раді було завдано збитків на загальну суму близько п’яти з половиною мільйона гривень.

Проти посадовця вже порушили кримінальну справу за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).

Розслідування триває. На незаконно вилучені земельні ділянки накладено арешт.