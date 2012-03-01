„Львівводоканал” відключив від водопостачання 28 підприємств

11:46, 01 березня 2012
Львів
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І відомче житло військових

Львів. 1 березня. УНІАН. „Львівводоканал” відключив воду міським підприємствам-боржникам.

Як повідомили УНІАН у ЛМКП «Львівводоканал», зокрема, з 27 лютого без водопостачання залишилися 28 підприємств, житлові будинки ТОВ «Карпатбудсервіс» та відомче житло військових частин.

«Загальна заборгованість промислових підприємств сягає 7 млн. грн., бюджетні установи заборгували 1,5 млн. грн. Зокрема, борг по військових об’єктах перевищує півмільйона гривень», - підкреслив заступник директора з маркетингу ЛМКП

«Львівводоканал» Анатолій ЦИМБАЛЮК.

Натомість, підкреслив він, «Львівводоканал» не має обігових коштів, щоб вчасно розраховуватися з енергетиками. «Відтак, ми змушені вдаватися до жорстких заходів», - сказав А.ЦИМБАЛЮК.

Найбільше заборгували „Львівводоканалу” ЗАТ завод «Львівсільмаш» (150 294,56 грн.), стоматологічна поліклініка Львівського національного медичного університету ім.Галицького, борг якої становить 117 415,38 грн., ДТГО «Львівська залізниця» (380 583,16 грн.).

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