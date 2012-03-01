На Львівщині лісника упіймали на розкраданні деревини

Львів. 1 березня. УНІАН. На Львівщині правоохоронці викрили працівника лісогосподарського підприємства Дрогобицького району, який займався крадіжками деревини.

Як повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області, за матеріалами працівників Державної служби боротьби з економічною злочинністю прокуратурою порушено кримінальну справу щодо розкрадання продукції майстром лісу лісогосподарського підприємства Дрогобичини.

„До незаконної оборудки чоловік, в обов’язки якого входить охорона лісу, залучив ще трьох місцевих мешканців та приватного підприємця спільно з якими із лісової ділянки лісництва було вивезено більше десятка кубованої ялиці та сосни”, - зазначається у повідомленні.

Слідчі встановлюють скільки ще таких фактів було скоєно зловмисниками.

