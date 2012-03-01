У Львові без води залишилися понад 300 будинків

Львів. 1 березня. УНІАН. Сьогодні у Львові внаслідок аварії на двох пожежних гідрантах без водопостачання залишилися 337 будинків.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні внаслідок аварійної ситуації, що сталася на пожежному гідранті на вул. Скорини, 34, у Львові припинено подачу води у 32 будинки Франківського району міста.

„Така ж аварійна ситуація на пожежному гідранті трапилася на вул. Короткій. Сьогодні припинена подача води до 305 будинків Залізничного району Львова”, - інформує прес-служба мерії.

Фахівці підприємства «Львівводоканал» проводить аварійно-відновлювані роботи.