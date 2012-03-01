«Укрзалізниця» підвищила тарифи на вантажні перевезення
14:00, 01 березня 2012Львів
0 0
З 1 березня на 5,6 відсотка
Київ. 1 березня. УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з 1 березня підвищила тарифи на вантажні перевезення на 5,6%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник генерального директора “Укрзалізниці” Петро НАУМЕНКО.
«Починаючи з 1 березня планується 5,6% зростання тарифів у цілому», - сказав він.
П.НАУМЕНКО зазначив, що в 2012 році «Укрзалізниця» запланувала поетапне зростання тарифів на вантажні перевезення.
При цьому він повідомив, що зміна тарифів на вантажні перевезення за підсумками грудня 2012 року, порівняно з груднем 2011 року, становитиме 12,2%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter