Львів охопив трамвайний канібалізм

Львів. 1 березня. УНІАН. Депутат Львівської міської ради від ВО «Свобода» Юрій Михальчишин просить міського голову Андрія Садового оприлюднити обґрунтування доцільності реорганізації «Львівелектротрансу». Про це він заявив у своєму зверненні до Садового сьогодні, 1 березня, під час сесії Львівської міської ради.

Михальчишин просить міського голову надати інформацію про кількість рухомого складу електротрансу, який знаходиться в аварійному стані.

«У Львові побутує явище трамвайного канібалізму – з трьох ліплять один, а залишки викидають у брухт», – заявив депутат.

Він зазначив, що ще й досі не стабільна ситуація із зміною транспортної схеми у Львові. І попри те, що електротранспорт почав приносити прибутки, порядку так ніхто і не навів.

«Електротранспорт довели до такого стану, наче зараз війна, коли недобиті транспортні засоби кидають на передову, і нікому не цікаво, що з ними буде», – обурився Михальчишин.

Він згадав, що на маршрутах курсували 47 одиниць трамвайного транспорту станом на 29 лютого. На початку реорганізації депо №№ 1 і 2, в листопаді їх кількість сягала 60.

Андрій Садовий каже, що Михальчишин має рацію, визнав вину міської ради у недопрацюванні.

«Якщо сьогодні будуть прийняті зміни до бюджету, можна буде закрити зарплати за лютий для працівників електротрансу», – каже він.

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