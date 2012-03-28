Голову Жовківської РДА засуджено до 5 років ув`язнення

Тернопіль. 28 березня. УНІАН. Голову Жовківської районної державної адміністрації Львівської області, затриманого при одержанні хабара, засуджено до 5 років позбавлення волі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення прийняв Зборівський районний суд на Тернопільщині.

Вироком суду екс-голову РДА також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки, у нього також конфісковано все майно.

Спільника посадовця, через якого голова РДА отримав хабар, суд позбавив волі на 2,5 роки. Його також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади строком на 2 роки.

Державне обвинувачення у суді представляв старший прокурор відділу прокуратури Тернопільської області Олександр Семенець.

Як повідомляв УНІАН, голову Жовківської РДА затримали у червні 2011 року після одержання ним через свого спільника 2,5 тис. дол. хабара. За ці гроші посадовець пообіцяв посприяти 3 громадянам в отриманні земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.