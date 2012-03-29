На Львівщині посадовець РДА завдав державі збитків на 160 тис. грн.

Львів. 29 березня. УНІАН. На Львівщині викрито заступника начальника відділу освіти однієї з райдержадміністрацій області, який у процесі закупівлі вугілля для навчально-освітніх закладів району, не проконтролював якість поставленого вугілля унаслідок чого проведена оплата за більш як 250 тон вугілля неналежної якості.

Як повідомили УНІАН у Державній службі боротьби з економічною злочинністю, за попередніми підрахунками збитки державі складають більше 160 тисяч бюджетних гривень.

Відносно посадовця за неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, прокуратурою порушено кримінальну справу.