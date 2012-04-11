Львівська залізниця призначила на свята додатковий поїзд Львів-Київ

Київ. 11 квітня. УНІАН. Львівська залізниця призначила на Пасхальні свята додатковий поїзд № 148/147 Львів-Київ відправленням зі Львова і Києва 13,14 і 16 квітня.

Як повідомляє прес-служба ЛЗ, також призначено додатковий рейс поїзду № 137/138 Івано-Франківськ-Київ відправленням з Івано-Франківська 16 квітня, з Києва — 17 квітня.

Крім того, ЛЗ курсуватимуть поїзди формування інших залізниць, зокрема № 553/554 Київ- Тернопіль відправленням з Києва і Тернополя 14 і 16 квітня; № 207/208 Київ-Ужгород відправленням з Києва 13 і 15 квітня і з Ужгороду 14 і 16 квітня; № 219/220 Київ-Івано-Франківськ-Хмельницький відправленням з Києва і Івано-Франківська 14 квітня; № 219/220 Хмельницький-Івано-Франківськ-Київ відправленням з Хмельницького та Івано-Франківська 16 квітня і № 517/518 Сімферополь-Львів відправленням з Сімферополя 13 квітня і з Львова 16 квітня.

Нагадаємо, залізниці України на новорічні та різдвяні свята в 39 додаткових поїздах перевезли 167,642 тис. пасажирів.

Разом з тим, ”Укрзалізниця” заявляла, що додаткові поїзди для залізниць України є збитковими, оскільки їх заповненість не перевищує 50%.