На Львівщині затримали організатора міжнародного „секс-каналу” повій

Львів. 24 квітня. УНІАН. Співробітники СБУ спільно із прикордонниками Мостиського загону Державної прикордонної служби України затримали в пункті пропуску «Краківець» організатора міжнародного каналу постачання українських жінок до Республіки Чехії з метою їх подальшої сексуальної експлуатації.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, організатором кримінального «бізнесу» був 30-річний житель Львівської області.

„Чоловік підшуковував молодих дівчат на території Львівщини, схиляв їх до поїздок за кордон для заняття проституцією, забезпечував документами та переправляв до Чехії. У подальшому жінок піддавали сексуальній експлуатації, привласнюючи від 50 до 80 відсотків їхнього заробітку”, - зазначається у повідомленні.

За матеріалами СБУ органами міліції стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України. Санкція за вчинення вказаного злочину передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі слідство встановлює всіх осіб причетних до протиправної оборудки.