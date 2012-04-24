У Трускавці міліціонери „накрили” нарколабораторію

Львівська область. 24 квітня. УНІАН. У місті Трускавець на Львівщині працівники міліції викрили потужну нарколабораторію, яку було облаштовано у квартирі багатоповерхового житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, „власником” підпільної накролабораторії виявився 33-річний чоловік, який перебував у державному розшуку за вчинення особливо тяжкого злочину.

Затримання злочинця здійснювалося із залученням співробітників Управління по боротьбі з організованою злочинністю, бійців відділу швидкого реагування «Сокіл» спільно зі співробітниками слідчого управління Головного управління МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, чоловік організував злочинну групу і квартирі житлового будинку створив нарколабораторію де впродовж тривалого часу займався вирощуванням, виготовленням, зберіганням та збутом наркотичної речовини рослинного походження.

Під час проведення обшуку за місцем проживання затриманого, працівники спецпідрозділу виявили та вилучили розфасовану та готову до реалізації наркотичну речовину (марихуану) загальною вагою понад 1 кг, електронну вагу для зважування та фасування, значну кількість сірникових коробок, які використовувались для фасування готової продукції.

У помешканні також було виявлено більше 25 кущів саджанців наркотичної речовини, які знаходились під штучним освітленням ультрафіолетових ламп - з метою пришвидшення їх природного росту.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи з метою встановлення кола співучасників, постачальників сировини, а також канали і шляхи збуту наркотиків.

Організатора нарколабораторії затримано у порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання про порушення кримінальної справи.