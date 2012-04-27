Брифінг першого заступника Голови ДПС України - начальника податкової міліції України Андрія Головача
09:00, 27 квітня 2012Львів
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27 квітня 2012 року, у Львові відбудеться розширена оперативна нарада керівної ланки податкової міліції.
Під час наради заплановано брифінг першого заступника Голови ДПС України - начальника податкової міліції України Андрія Головача.
Початок о 9.00.
Тема брифінгу: «Пріоритети діяльності податкової міліції у 2012 році: підсумки першого кварталу».
Адреса: ДПС у Львівській області, м. Львів, вул. Стрийська,35
Для довідок та акредитації: Телефон: 297-36-46, 0976210390
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