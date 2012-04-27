Луганськ просить Львів не переносити пам`ятник воїнам у Турці

Луганськ. 27 квітня. УНІАН. Луганська обласна рада просить Львівську обласну раду сприяти скасуванню рішення Турківської міської ради щодо перенесення пам`ятника радянським воїнам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відповідному звернені, прийнятому сьогодні одностайно депутатами на сесії Луганської облради.

У зверненні сказано, що Луганська облрада засуджує дії депутатів Турківської міськради Львівської області, які ухвалили рішення про «знесення пам`ятника радянським воїнам і перенесення братської могили».

«Подібне вважаємо неприпустимим і негідним. Війна з пам`ятниками рівносильна оголошенню війни нашому спільному минулому і нашому майбутньому. Особливо цинічно, що це рішення було ухвалене за кілька тижнів до Дня Перемоги. Ми вважаємо, що люди, які довірили нам владу, менше за все хочуть, щоб ми воювали з мертвими. Найбільше вони розраховують на те, щоб ми у міру сил допомагали живим змінювати своє життя на краще, не провокуючи конфліктів з непередбачуваними наслідками», - зазначається у зверненні.

Депутати Луганської облради закликають своїх львівських колег сприяти скасуванню рішення про «знесення» пам`ятника радянським воїнам, а також «зробити все, щоб на нашій землі подібне ставлення до пам`яті предкам стало неможливим».

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області депутати Турківської міської ради 4 квітня ухвалили рішення про перенесення монумента Слави радянським воїнам, встановленого в центрі міста на площі Ринок, і перепохованні останків 43 воїнів з братської могили біля пам`ятника.

25 квітня органи прокуратури Львівської області внесли протест на рішення Турківської міськради про перенесення пам`ятника і братської могили.