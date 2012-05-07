8 травня у Львові вшанують жертв Другої світової війни

Львів. 7 травня. УНІАН. 8 травня у Львові відбудеться позачергова сесія Львівської обласної ради з метою вшанування Дня пам’яті жертв Другої світової війни та більшовицьких репресій. Сесія розпочнеться о 17.00 на подвір’ї музею «Тюрма на Лонцького» (вул. Степана Бандери, 1). Водночас тут відбудеться і позачергова сесія Львівської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, таке рішення було ухвалено сьогодні під час засідання президії Львівської обласної ради, на якому йшлося про вшанування на території області пам’яті жертв Другої світової війни та більшовицьких репресій, а також про запобігання провокацій під час проведення офіційних заходів 9 травня у Львові.

Як зазначається у повідомленні, у засіданні під головуванням голови Львівської обласної ради Олега Панькевича взяли участь члени президії, заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Груник, представники керівництва УМВС, прокуратури, СБУ у Львівській області, керівники ветеранських громадських організацій.

Також голова обласної ради оприлюднив своє розпорядження, в якому йдеться, що з метою відзначення в області на належному рівні Дня пам’яті жертв Другої світової війни та більшовицьких репресій, 8 травня 2012 року відбудуться заходи щодо вшанування жертв Другої світової війни та з 22 до 30 червня 2012 року заходи щодо вшанування жертв більшовицьких репресій.

„Зокрема, 8 травня відбудуться поминальні заходи у Львові та в області, 11 травня заплановано вшанування пам’яті Блаженного отця Омеляна Ковча та відкриття пам’ятника отцеві в Перемишлянах, у червні відбудуться традиційні поминальні заходи в урочищі Саліна Старосамбірського району, у с. Дітківцях Бродівського району, у Самборі, у колишніх тюрмах НКВД у Львові, смт. Щирці Пустомитівського району, Золочеві, Стрию”, - інформує прес-служба обласної ради.

Як повідомили УНІАН представники Спілки Української Молоді в Україні, 8 травня у Львові представники цієї організації відзначатимуть День пам’яті та єднання.

О 13.00, на території солдатських поховань „Марсове поле” (вул. Мечникова) у Львові буде відправлена панахида за померлими воїнами Другої світової війни.

„Ті, хто воював, потребують нашої уваги та пам’яті. Активісти Спілки Українською Молоді в Україні вирішили поєднати ці цінності і провести в містах Сходу, Заходу та Центру України панахиди за померлими воїнами Другої світової. Після цього в небо запустять 61 паперовий ліхтарик із символами країн - учасниць Другої світової війни”, - зазначається у повідомленні.