Активістку Femen, яка повалила кубок УЄФА, арештували на 5 діб

Львів. 24 травня. УНІАН. Суддя Галицького районного суду міста Львова присудив активістці групи Femen п’ять днів арешту за спробу скинути кубок УЄФА, який розташований на проспекті Свободи у місті Львові.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як повідомив УНІАН заступник начальника Львівського міського управління міліції полковник міліції Андрій Падяк, правопорушницю спершу доставили у Галицький райвідділ Львівського міського управління міліції, де на неї склали протокол відповідно до статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Після цього жінку було доправили у Галицький районний суд міста Львова, де суддя виніс рішення – п’ять днів арешту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Львові правоохоронці затримали активістку руху Femen, яка повалила п’єдестал з Кубком УЄФА, який був урочисто встановлений 23 травня на площі перед Львівським театром опери та балету ім. Соломії Крушельницької для огляду та фотографування.

