8 червня у Львові відбудеться відкриття фан-зони під накриттям

Львів. 7 червня. УНІАН. Завтра у Львові відбудеться відкриття єдиної у Європі фан-зони під накриттям LeoFan.

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі «Львів 20-12», у парку імені Богдана Хмельницького завершується монтаж території гостинності LeoFan, а 8 червня відбудеться її відкриття.

Територія буде максимально комфортною для вболівальників, оскільки буде забезпечена охороною, Wi-Fi, смітниками, санітарною зоною, VIP-зоною, 11 екранами.

LeoFan розташується у тентовій конструкції 50 х 50 м з прозорим дахом.

«Таким чином, територія гостинності стане найкомфортнішою фан-зоною для вболівання при непередбачуваній львівській погоді», - зазначається у повідомленні.