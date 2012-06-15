На Львівщині згоріла церква УГКЦ

Через коротке замкнення в електромережі

Львів. 15 червня. УНІАН. У селі Золотковичі Мостиського району Львівської області згоріла церква "Воздвиження Чесного Хреста” Української греко-католицької церкви. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, пожежа в цій дерев’яній будівлі (збудована в 1928 році) виникла учора, 14 червня, о 19.50 через коротке замкнення в електромережі. О 21.24 підрозділами МНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

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