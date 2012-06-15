Чотири церкви Львівщини можуть внести до списку ЮНЕСКО

Львів. 15 червня. УНІАН. Відібрано чотири об’єкти пам’яток культурної спадщини Львівщини в якості потенційних кандидатів для занесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні заступник голови Львівської ОДА провів нараду щодо стану підготовки внесення у

Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО спільної українсько-польської транскордонної номінації «Дерев’яні церкви українських і польських Карпат».

За словами Володимира Губицького, на даний час вже відібрано по 8 пам’яток з кожної країни, які є визначними взірцями пам’яток культурної спадщини – храмів лемківської, бойківської, гуцульської та галицької шкіл, які зберегли свою автентичність і можуть розглядатися, як потенційні кандидати для занесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Володимир Губицький також повідомив, що від Львівської області до цього списку потрапило 4 об’єкти: церква Святого Юра у м. Дрогобич, церква Святого Духа в с. Потелич Жовківського р-ну, церква Собору Пресвятої Богородиці у с. Матків Турківського р-ну та церква Святої Трійці в м. Жовква.

Заступник голови Львівської ОДА додав, що станом на сьогодні, за інформацією із Центру Світової Спадщини ЮНЕСКО номінація (заявка) дерев’яних церков карпатського регіону у Польщі та Україні відповідає всім технічним вимогам, встановленим у нормативних вимогах щодо повноти перевірки номінацій до Списку всесвітньої спадщини.

Після надання доступу делегації ІКОМОС для проведення оцінювання та обстеження об’єктів буде підготовлено і передано заявку на конгрес ЮНЕСКО.

«Зараз необхідно провести ряд практичних захів з підготовки номінованих об’ктів для огляду експертом ІКОМОС. Для цього робочою комісією з підготовки об’єктів, за участі управління охорони культурної спадщини, було проведено обстеження всіх номінованих об’єктів і підготовлено перелік робіт, які необхідно провести на цих об’єктах. Крім цього було скеровано листи до голів райдержадміністрацій Турківського і Жовківського районів про проведення ямкового ремонту доріг, що ведуть до населених пунктів, де розташовані храми» - зазначив Володимир Губицький.