Мер Львова шукає нове житло

Через збільшення своєї сім’ї мер Львова Андрій Садовий шукає нове житло. Про це міський голова повідомив під час медіа-сніданку з львівськими журналістами 15 червня.

На запитання про те, чи правда, що його родина будує будинок на вул. Стрілецький, Андрій Садовий розповів, що до 34 років жив в орендованій квартирі. Після цього, за його словами, він з дружиною переїхав у трикімнатну квартиру на вул. Рудницького, однак сьогодні, коли в них народилося вже п’ятеро синів, ця квартира стала занадто малою для сім’ї.

У зв’язку з цим, розповів мер Львова, він та його дружина почали шукати будинок у Львові. Саме цим міський голова пояснив те, що Катерина Кіт-Садова продала 3% акцій ТРК «Люкс» Роману Андрейку – таким чином сім’я отримала кошти на купівлю житла. Щодо будинку на вул. Стрілецький, то це, за словами Андрія Садового – один із варіантів, які пропонують маклери.

«Про все, що будується у Львові, кажуть, що це будую я. Така доля міського голови – і поки я буду займати цю посаду, так будуть говорити», - додав мер Львова.

Нагадаємо, 11 червня ПрАТ «ТРК «Люкс» офіційно повідомило про часткову зміну структури власників. Зокрема, власник 80% акцій телерадіокомпанії Катерина Кіт-Садова продала 3% своїх акцій. Сума угоди становила 3 млн грн.

За словами дружини мера Львова Андрія Садового, рішення пов’язано виключно з питаннями родинного побуту і не має жодного політичного підтексту.

Додамо також, що в грудні минулого року в мера Львова народився п’ятий син.



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