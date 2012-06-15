МВС перевіряє чи вимагали даішники хабар у португальців

Київ. 15 червня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ перевіряє інформацію щодо вимагання хабара у громадян Португалії працівниками ДАІ на Львівщині.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні у ЗМІ з`явилися повідомлення про те, що працівники ДАІ вимагали від португальських журналістів, які керували орендованим автомобілем, аби ті пройшли тест на наявність алкоголю, після чого почали вимагати гроші та взяли хабар у розмірі 160 євро.

”Оперативним штабом МВС України дано термінове доручення відповідним службам провести перевірку та з`ясувати обставини цієї події”, - підкреслили в УЗГ, зауваживши, що також не виключається версія щодо причетності до вищезгаданого інциденту шахраїв, так званих “псевдодаішників”.