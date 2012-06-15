Київ. 15 червня. УНІАН. Завтра в Україні пройдуть дощі, місцями град.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, завтра буде мінлива хмарність. В західних областях без опадів, на решті території короткочасні дощі, місцями грози (вночі в Житомирській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській та більшості південних областей місцями невеликий дощ), на півночі Лівобережжя, вночі і в східних областях в окремих районах сильні дощі, подекуди град.

Вітер північно-західний, вночі у східній частині південно-західний, 7-12 м/с, в країні, крім західних областей, окремі пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, у західних областях місцями 5-8° тепла, у південній частині та східних областях 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 20-25°, у південній частині 24-29.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Короткочасні дощі (вночі місцями невеликий дощ), грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень окремі пориви 15-20м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

15 червня температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-27°; в Дніпрі біля Києва 21°.