У „Шевченківському гаю” згоріла дерев’яна хата кінця ХІХ ст.

Жертв та постраждалих немає

Київ. 19 червня. УНІАН. Вчора о 20.40 у Львові на території музею народної архітектури та побуту вогнем знищено одноповерхову дерев’яну хату кінця ХІХ ст. (пам’ятка архітектури). Як повідомляє прес-служба МНС, о 22.00 підрозділами МНС пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Львівській області.

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