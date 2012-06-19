У „Шевченківському гаю” згоріла дерев’яна хата кінця ХІХ ст.
18:13, 19 червня 2012Львів
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Жертв та постраждалих немає
Київ. 19 червня. УНІАН. Вчора о 20.40 у Львові на території музею народної архітектури та побуту вогнем знищено одноповерхову дерев’яну хату кінця ХІХ ст. (пам’ятка архітектури).
Як повідомляє прес-служба МНС, о 22.00 підрозділами МНС пожежу було ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Львівській області.
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