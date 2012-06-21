23 – 24 червня Львів святкуватиме День Батяра

Львів. 21 червня. УНІАН. 23 - 24 червня у Львові святкуватимуть День Батяра.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, розважальні заходи та конкурси відбуватимуться у міському парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького.

Як зазначається у повідомленні, львів‘яни та гості міста матимуть змогу взяти участь в шоу з виконання батярських пісень, у батярських бешкетах та забавах.

„У Батярській канцелярії кожен фанат батярського стилю життя зможе отримати посвідчення справжнього батяра, у Батярському тирі охочі стрілятимуть квасолею з рогатки по пивних бляшанках, Батярську шоу-програму запропонують актори театру «Воскресіння» та Театр історичної мініатюри. Фестивальний вікенд для глядачів і учасників свята обіцяє гарну батярську музику та ярмарок смаколиків”, - зазначається у повідомленні.