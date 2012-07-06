Заступники голови Львівської ОДА підтримали українську мову

Львів. 6 липня. УНІАН. Сьогодні на вимогу пікетувальників і депутатів Львівської обласної ради перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Богдан Матолич та заступники голови ОДА Олег Рудницький і Михайло Янковський написали заяви на підтримку української мови як єдиної державної і з вимогою до Президента не підписувати закон.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

Як наголошується у повідомленні, „лише після цього опозиціонери дозволили їм пройти в робочі кабінети”.

За інформацією прес-служби ОДА, сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Костюк, який з 3 липня перебував у відрядженні в Києві, повернувся до Львова, однак до приміщення облдержадміністрації не заходив, оскільки відразу поїхав у відрядження у райони області.

Біля приміщення Львівської ОДА триває протестна акція опозиційних сил, яка розпочалася увечері 3 липня встановленням наметового містечка. На площі вже розгорнуто 44 намети з опозиційною символікою, на фасаді будівлі ОДА закріплено червоно-чорний прапор.

Наметові містечка у Львові також розгорнуто на площі біля міської ради (10 наметів) та на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, де Об’єднана опозиція розгорнула 13 наметів.

У всіх наметових містечках цілодобово чергують десятки добровольців і здійснюється запис бажаючих для виїзду до Києва на підтримку акції біля Українського дому.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції протесту проти мовного закону з 4 липня не пропускали на робочі місця посадовців Львівської ОДА, вимагаючи від них написати заяви на підтримку української мови.