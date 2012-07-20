Львів’янин сплатить 10 тис грн за неправдиве «замінування»

Львів. 20 липня. УНІАН. За неправдиве повідомлення про замінування дільничного пункту громадської охорони Сихівського райвідділу міліції Львова 44-річний львів‘янин сплатить штраф у розмірі 10 тис. 200 грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області.

„У квітні ц.р. на телефон спецлінії «101» надійшло анонімне повідомлення про замінування дільничного пункту громадської охорони Сихівського райвідділу, який розташований у житловому будинку. На місце події виїхали співробітники СБУ, МВС та МНС. Із житлового будинку терміново евакуювали людей», - нагадали в прес-службі, зазначивши, що правоохоронці в ході перевірки будинку та прилеглої території вибухових пристроїв не виявили.

Після проведення комплексу пошукових заходів співробітники СБУ та МВС встановили і затримали особу, яка телефонувала.

Ним виявився 44-річний львів’янин, котрий із почуття образи на працівника міліції від його імені повідомив про „замінування”, зазначається у повідомленні.

Як інформує прес-служба, вироком Сихівського райсуду Львова зловмисника визнано винним у скоєнні злочину за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України і призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (10 тис. 200 грн).