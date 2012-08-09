У горах Грузії з'явилася вершина імені Степана Бандери

Львів. 9 серпня. УНІАН. Львівські альпіністи одну із безіменних кавказьких вершин назвали іменем провідника ОУН Степана Бандери. Про це у коментарі УНІАН розповів керівник експедиції Мар’ян Нищук.

За його словами, висота вершини 4 тис. 272 м. Водночас М.Нищук зазначає, що сама експедиція тривала два тижня. «Нам дуже пощастило з погодою, тому і так швидко закінчилось сходження. Сама ідея акції виникла взимку цього року, яку підтримали мої друзі зі Львова, Тернополя та Києва», – додав М.Нищук.

За його словами, в експедиції взяло участь п’ятеро осіб: четверо українців (троє львів’ян і один тернополянин – ред.) і один мешканець Грузії, який під час сходження захворів і змушений був залишити групу.

На вершині українські альпіністи встановили меморіальну дошку із зображенням провідника ОУН і написом «Степан Бандера – герой України» та червоно-чорний прапор.

За словами альпініста, ця вершина знаходиться у районі Казбегі і не є складною, але високою. «Тому на майбутнє ми плануємо проводити масові сходження. Наступного року на цій вершині ми встановимо хрест, де проведемо панахиду за полеглими в боях бійцями ОУН-УПА. Я сподіваюсь, що дана акція стане масовою і нас підтримають ЗМІ», – сказав М.Нищук. Група повернулась з експедиції до Львова 4 серпня.

Як повідомляв УНІАН, вже наступного року клуб планує підійматися на киргизькі вершини Тянь-Шаню. Імена, які незабаром можуть з’явитися на світових мапах, уже визначено: це Андрей Шептицький, Йосип Сліпий, Євген Коновалець.