Губернатор передав автомобілі людям з обмеженими можливостями

Львів. 23 серпня. УНІАН. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Костюк вручив ключі від 30 легкових автомобілів „Сенс” та „Джиллі” людям з обмеженими можливостями, які перебували на черзі у головному управлінні соціального захисту Львівської ОДА.

Як повідомили у прес-службі Львівської ОДА, урочиста церемонія відбулася 22 серпня у львівському Палаці культури залізничників.

Голова облдержадміністрації наголосив, що виконання соціальних ініціатив Президента України – це, перш за все, створення ефективної системи захисту населення від соціальних ризиків, спрямованої на підвищення добробуту громадян, поглиблення адресності соціальних допомог та соціальних послуг, сприяння соціальному залученню людей з обмеженими фізичними можливостями та їх повноцінної інтеграції у суспільне життя.

“Сьогодні здійснюється реалізація низки програм у сфері соціального захисту громадян: підвищено пенсійні виплати учасникам війни, членам сімей померлих інвалідів війни, військовослужбовцям, збільшено обсяги субвенцій з державного бюджету для підвищення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, збільшено щомісячну грошову допомогу особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, інваліди забезпечуються кріслами колісними та протезно-ортопедичними виробами відповідно до їх індивідуальних потреб, підвищено розміри одноразової допомоги ветеранам війни, громадянам повертаються вклади колишнього Ощадбанку”, - наголосив керівник області.

