Львівська міська рада запропонувала Шемякіній 3-кімнатну квартиру
17:36, 30 серпня 2012Львів
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На вулиці Полуботка
Львів. 30 серпня. УНІАН. Олімпійській чемпіонці Яні Шемякіній Львівська міська рада запропонувала 3-кімнатну квартиру на вулиці Полуботка у Львові.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, про це сьогодні заявив міський голова Львова Андрій Садовий.
«Тільки сьогодні Яна Шемякіна повертається з-за кордону. Завтра вона зможе оглянути цю квартиру. Якщо помешкання їй підійде, то буде підготовлено необхідне рішення виконкому про виділення квартири», - заявив у коментарі УНІАН А.Садовий.
Як повідомляв УНІАН, Львівська фехтувальниця Яна Шемякіна виборола для України перше золото на Олімпійський іграх у Лондоні цього року.
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