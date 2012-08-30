Львівська міська рада запропонувала Шемякіній 3-кімнатну квартиру

Львів. 30 серпня. УНІАН. Олімпійській чемпіонці Яні Шемякіній Львівська міська рада запропонувала 3-кімнатну квартиру на вулиці Полуботка у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, про це сьогодні заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Тільки сьогодні Яна Шемякіна повертається з-за кордону. Завтра вона зможе оглянути цю квартиру. Якщо помешкання їй підійде, то буде підготовлено необхідне рішення виконкому про виділення квартири», - заявив у коментарі УНІАН А.Садовий.

Як повідомляв УНІАН, Львівська фехтувальниця Яна Шемякіна виборола для України перше золото на Олімпійський іграх у Лондоні цього року.