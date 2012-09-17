З 19 вересня в Україні очікуються дощі – гідрометцентр

Київ. 17 вересня. УНІАН. З середи, 19 вересня, в Україні очікуються дощі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

Він повідомив, що на сьогодні погоду в Україні визначає антициклон, і тому протягом найближчих двох днів опадів не очікується. Температура вдень становитиме 18-23°, а на Півдні та Закарпатті – до 26°.

19 вересня з Заходу до України наблизиться атмосферний фронт, який зумовить короткочасний дощ та грози, в першу чергу у Волинській, Львівській областях та в Карпатському регіоні. На решті території ще пануватиме антициклон, який повільно рухатиметься у східному напрямку. Температура повітря вночі буде 10-15° тепла, вдень – 22-27° тепла, додав А.Прокопенко.

Він зазначив, що 20 вересня в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, а в Карпатах сильні дощі. Температура вночі - 9-15° тепла, вдень – 20-26°. При цьому в західних областях відчутно похолодає - до 13-18° вдень.

За словами А.Прокопенка 21-22 вересня в більшості областей України також очікуються короткочасні дощі. Температура вночі 5-13°, вдень – 13-19°. На Сході, Приазов’ї та у Криму у ці дні вдень буде 17-22° тепла.