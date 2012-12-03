У Парижі відбулася церемонія інтронізації владики Бориса (Ґудзяка)

Львів. 3 грудня. УНІАН. У Парижі, в Соборі Паризької Богоматері вчора, 2 грудня, відбулася церемонія інтронізації владики Бориса (Ґудзяка) як Апостольського екзарха для українців греко-католиків у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського Католицького Університету (м.Львів), Божественну Літургію очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук).

Як зазначається у повідомленні, участь у церемонії інтронізації взяли Архиєпископ Парижа Кардинал Андре Вент-Труа та Кардинал Крістоф Шенборн. На урочистій Літургії співслужили єпископи та десятки священиків УГКЦ з різних країн світу, представники Католицької та Православних церков. Богослужіння супроводжував хор Львівської духовної семінарії Cвятого Духа та Українського католицького університету «Стрітення».

Урочистості розпочались пішою ходою від головної церкви греко-католиків у Парижі – катедри святого Володимира, до собору Нотр-Дам. У Париж на інтронізацію єпископа Бориса (Ґудзяка) з’їхалися паломники з України та усього світу. Собор Паризької Богоматері, який може умістити три тисячі осіб, був наповнений вщент.

Під час проповіді Патріарх Святослав (Шевчук), наголосив на історичній важливості цього моменту, який переживає Українська Греко-Католицька Церква. Глава УГКЦ зазначив, що перед екзархатом сьогодні стоять великі виклики і завдання.

«Ми повинні ділитися скарбом віри нашої Церкви-мучениці із сучасною людиною, яка живе у секуляризованому світі. Ми маємо показати світові молоде обличчя нашої Церкви із більш як тисячолітньою історією. У цьому екзархаті твориться особливий простір спілкування між Богом і людиною, у якому наша Церква покликана служити. Важливо, щоб цей простір перетворився на європейський інтелектуальний осередок нашої Церкви, де ми повинні ділитися вірою та надією з усіма людьми доброї волі», - зазначив Патріарх Святослав (Шевчук).

Екзарх Борис (Ґудзяк) подякував Патріархові та Синодові Єпископів УГКЦ за довіру, благословення та підтримку, також дипломатам, підприємцям, спільноті Українського католицького університету та Львівської духовної семінарії, усім паломникам, які приїхали до Парижа з нагоди інтронізації.

«Ми маємо велику відповідальність ділитися благодатями, якими Бог нас наділив, тому виходьмо із своїх зон комфорту і відкриваймося ближнім», - сказав Екзарх Борис (Ґудзяк).

Довідка УНІАН. Апостольський екзархат для українців у Франції — екзархат Української Греко-Католицької Церкви з осідком у Парижі, який був заснований 22 липня 1960 р. Охоплює всіх вірних УГКЦ, які проживають на території Франції, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу та Швейцарії. Територія екзархату поділена на 18 парафій. Станом на 2010 р. екзархат налічував 20 тис. вірних.

З 27 листопада 1982 р. екзархом був владика Михаїл Гринчишин. 21 липня 2012 року Папа Бенедикт XVI прийняв зречення з уряду, яке у зв’язку з досягненням граничного віку подав владика М.Гринчишин. Його наступником Папа призначив о. д-ра Бориса Ґудзяка, надаючи йому титулярний осідок Каркабії. Хіротонія владики Бориса Ґудзяка 26 серпня звершилася у соборі святого Юра у Львові.