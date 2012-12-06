У Львові засуджено двох колишніх керівників Держкомзему

Львів. 6 грудня. УНІАН. За хабарництво засуджено двох колишніх керівників Управління Держкомзему у місті Львові, які звинувачувалися у неодноразовому вимаганні та одержанні хабарів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, вироком Шевченківського районного суду м. Львова колишніх начальника Управління Держкомзему в місті Львові та його першого заступника засуджено відповідно на 7 і 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, строком на 3 роки, з конфіскацією майна.

“Суд, розглянувши представлені прокуратурою Львівської області докази вини колишніх службовців Управління Держкомзему в місті Львові у неодноразовому вимаганні та одержанні хабарів, визнав їх достатніми та достовірними”, - зазначається в повідомленні.

У зв’язку із вчиненням ними тяжкого злочину з використанням службового становища, відповідно до ст.54 КК України їх позбавлено спеціального звання.

Прокуратура Львівської області пред`явила останнім обвинувачення у вимаганні та одержанні від 23 громадян хабарів на загальну суму понад 28 тисяч гривень та 150 доларів США. За це вони обіцяли пришвидшити процес розгляду ними відповідної землевпорядної документації та погодження технічної документації із землеустрою, - інформує прес-служба.