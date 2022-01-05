Кліматологи підбили погодні підсумки 2021 року у столиці.

Кліматологи підбили погодні підсумки 2021 року у Києві. Згідно з ними, минулий рік потрапив у двадцятку найсухіших та найтепліших у Києві.

Так, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньорічна температура у Києві становила +9,2°С, що на 0,2 градуса більше кліматичної норми 1991-2020 років. Він увійшов у двадцятку найтепліших з 1881 року.

Як повідомляється, впродовж семи місяців року спостерігались позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а п’ять місяців продемонстрували від'ємні відхилення від неї.

"Особливо відзначились липень і листопад, які мали найбільші відхилення від середньобагаторічних показників відповідно на 3,3°С та 2,2°С", - повідомили метеорологи.

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За їх даними, найхолодніше минулого року було 20 січня – мінус 20,2°С, найспекотніше – 24 червня, коли температура у затінку сягнула +35,5°С.

Загалом у 2021 році у Києві було зафіксовано 25 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні та червні – відповідно 9 та 10.

"Опадів на проспекті Науки, 37 випало 533 мм, що відповідає 86 % кліматичної норми. 2021 рік увійшов у двадцятку найсухіших", - йдеться у повідомленні.

Однак, за даними фахівців, у часі опади розподілились дуже нерівномірно – майже дві місячні норми у січні та лютому, а у червні та жовтні їх кількість не перевищила і 32% від середніх багаторічних показників.

Нагадаємо, у Києві 2022 рік розпочався з температурних рекордів - зареєстрована температура, що характерна для жовтня. Зокрема, максимальна температура у столиці піднялась до +8,2°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1 градуса.

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