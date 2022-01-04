Грудень 2021 року видався у Києві багатим на опади та теплішим за норму.

Кліматологи підбили погодні підсумки грудня у Києві. Цей місяць виявився теплішим за норму та дуже мокрим, адже опадів випало аж на 40% більше звичайного.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Середньомісячна температура грудня у Києві склала -1,6°С, що вище за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 0,2°С", - йдеться у повідомленні.

За даними фахівців, найхолоднішим днем було 24 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -13,2°С, а найтеплішим - 11 грудня, коли максимальна температура досягла +7,2°С.

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Також у столиці за місяць випало 66 міліметрів опадів, що склало 140% кліматичної норми.

Нагадаємо, у Києві 2022 рік розпочався з температурних рекордів - зареєстрована температура, що характерна для жовтня. Зокрема, максимальна температура у столиці піднялась до +8,2°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1 градуса.

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