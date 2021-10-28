В результаті стихії тисячі будинків залишилися без електрики.

Сильний шторм накрив австралійську Аделаїду. В результаті стихії в місті випав град розміром з м'яч для гольфу або куряче яйце, а також почалися перебої з електрикою.

Про це повідомляє news.com.au.

Як повідомляється, в першій половині дня 28 жовтня через місто пронеслися кілька фронтів шторму, принісши з собою град гігантських розмірів. Повідомляється, що понад 6000 будинків знеструмлені, кілька шкіл були закриті.

Користувачі в соціальних мережах назвали раптовий град "неймовірним" та "божевільним".

Метеорологи, які протягом декількох днів попереджали про сувору погоду в багатьох штатах, заявили, що нові шторми можуть накрити місто трохи пізніше.

Причина погодної драми - система низького тиску, яка посилилася на заході Південної Австралії.

Нагадаємо, раніше гігантський град випав у австралійському Квінсленді. Ймовірно, це найбільший град з спостережуваних в Австралії з моменту початку реєстрації рекордів.

Тоді найбільший град був зареєстрований 19 жовтня в Блумсбері і Ялборо в Північному Квінсленді. Розмір градин досягав 16 сантиметрів в діаметрі.

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Автор: Катерина Лиманська