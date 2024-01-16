Дорога до села, де застрягли люди, вже кілька днів відрізана від цивілізації.

Близько 1000 туристів застрягли у віддаленому дачному селищі Китаю після того, як лавини обрушилися на регіон. Про це повідомляє Reuters.

За даними інформагентства, дорога до села Хему, мальовничого місця недалеко від кордонів Казахстану, Росії та Монголії, де застрягли туристи, вже кілька днів відрізана лавинами. Село розташоване в префектурі Алтай, де безперервний снігопад в деяких районах триває вже 10 днів.

Сильний снігопад викликав сходження десятків лавин на великих магістралях. Деяких туристів вдалося евакуювати вертольотами.

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Як повідомляється, сніг, принесений лавинами, в деяких місцях досягає семи метрів у висоту. Роботи з розчищення 50-кілометрової ділянки засипаної дороги почалися ще тиждень тому.

Проведенню рятувальної операції заважають змішані зі снігом камені і гілки, обламані лавинами.

"Ми вже бачили такий сильний снігопад раніше, але ми не бачили такої високої частоти сходження лавин", - розповів керівник бюро управління автомагістралями Чжао Цзіньшен.

Лавинна небезпека в Україні

В Україні на два дні оголошено сніголавинне попередження.

"16-17 січня на високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - попереджають в Укргідрометцентрі.

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