Ділянки автобусної та трамвайної мережі Цюріха були зупинені через те, що на контактні лінії впали повалені ураганом дерева.

На Швейцарію обрушилася потужна злива, від якої найбільше постраждала фінансова столиця країни - Цюріх.

За повідомленням місцевих ЗМІ, за ніч у Цюріху випало понад 4 см дощу. При цьому всього за 10 хвилин на Вальдегг, недалеко від Цюріха, випало більше 3,1 см дощу.

Це досить істотно в порівнянні з рекордними 4,11 см, які випали за 10 хвилин на Лозанну під час шторму в серпні 2018 року.

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Ділянки автобусної та трамвайної мережі Цюріха були зупинені через те, що на контактні лінії впали повалені ураганом дерева. Крім того, були затоплені кілька вулиць.

В даний час влада міста не повідомляє про постраждалих або загиблих внаслідок стихії, передає Reuters.

"Я вийшла на прогулянку рано вранці, і дощ просто не припинявся. Вночі вітер повалив величезні дерева. Це було дійсно страшно", - сказала мешканка Цюріха Джессіка Адамс.

Південний кантон Уолліс попередив людей триматися подалі від річок, оскільки рівень води піднявся.

Метеорологічна служба SRF повідомила, що прогнозуються подальші дощі і що повені, ймовірно, посиляться. Особливо це стосується районів навколо озер і річок. Також попередили про зсуви.

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Автор: Ірина Погоріла