Киян закликають не користуватися особистим транспортом.

Зранку 9 січня в’їзд вантажівок до Києва буде заборонено через снігопад.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, заборона в’їзду вантажівок необхідна для мінімізації виникнення заторів та звільнення доріг для роботи снігоприбиральної техніки.

Зазначається, що спецтехніка дорожників до початку опадів розпочне обробку доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами.

Зокрема, "Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

Читайте такожДощі, мокрий сніг та морози: на вихідних українців чекає різка зміна погоди (карта)"Міська влада звертається до водіїв із проханням за можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду та надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, можуть бути евакуйовані.

Погода 8 січня

Сьогодні, 8 січня, в Україні стане ще холодніше. Вдень у більшості областей буде близько нуля, лише на півдні та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +3°...+6°.

Також практично по всій країні буде багато сонця і невелика хмарність. Похмура погода з опадами очікується лише на крайньому заході та на Одещині.

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