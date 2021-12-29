Грудень ще не завершився, а в Каліфорнії вже намело понад 4,5 метри снігу. Такого не було за всю історію спостережень.

У Каліфорнії зафіксували найсніжніший грудень за всю історію спостережень.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, в Каліфорнійському університеті в грудні 2021 року зареєстровано 455 сантиметрів снігу. Таким чином був побитий попередній грудневий рекорд в 454,6 сантиметра, встановлений в 1970 році.

Метеорологи кажуть, що снігопади продовжаться, а загальна кількість снігу за місяць може перевищити 508 сантиметрів.

Тим часом сувора погода принесла низькі температури на північний захід США. Як повідомляє Aljazeera, температура в неділю в Сіетлі склала -6,7°С, що побило рекорд, встановлений в 1948 році. А в Беллінгемі, штат Вашингтон, було -12,8°C, що на 1,7 градуса холодніше, ніж попередній рекорд, встановлений в 1971 році.

Офіційні особи штату Орегон оголосили надзвичайний стан.

Нагадаємо, раніше рекордний снігопад обрушився на Японію, порушивши рух транспорту. Без світла залишилися тисячі сімей.

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