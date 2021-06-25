У Карпатах у найближчі дні очікуються зливи з грозами.

В Карпатському регіоні України (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області) протягом 25-27 червня 2021 року очікуються зливи з грозами.

У зв'язку з цим у Держаній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередили про загрозу сходження селевих потоків у Карпатах. Тож туристам, які вирушатимуть в гори у вихідні, слід бути дуже обережними.

"В місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку з пiдтопленням понижених мiсць, в гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків (І рiвень небезпеки - жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на річках Карпатського регіону чреез рясні опади у найближчі дні очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями без негативних наслідків.

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Погода в Україні на вихідні

Протягом останніх днів у Україні тримається аномальна спека. Денні максимуми у більшості областей сягають +31°...+36°.

У кількох регіонах України, зокрема у столиці Києві та Рівненьскій області, цього тижня були побиті температурні рекорди, які трималися по 75-80 років.

Втім, за прогнозами синоптиків, найближчими вихідними до України наблизиться атмосферний фронт, який трохи зменшить спеку та принесе дощі.

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Автор: Марина Григоренко