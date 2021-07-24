Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі у природних екосистемах.

24-26 липня у східних, Волинській, Житомирській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

26 липня така ситуація очікується у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській та Миколаїській областях.

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Зазначається, що такий прогноз створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.

Погода в Україні: що відомо

Автор: Тетяна Герасименко