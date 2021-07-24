24-26 липня у східних, Волинській, Житомирській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
26 липня така ситуація очікується у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській та Миколаїській областях.
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Зазначається, що такий прогноз створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.