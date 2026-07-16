Лайнери з туристами застрягли посеред Дунаю: що трапилось

Повідомляється, що кількість бронювань у липні вже скоротилася на 18%

Рівень води в Дунаї впав майже до рекордно низьких позначок, через що кілька круїзних суден застрягли на північ від Будапешта, а екскурсійні рейси річкою цього тижня були скасовані, пише The Independent.

За даними Управління водних ресурсів Угорщини, у четвер вранці рівень Дунаю в Будапешті опустився на 8 сантиметрів вище від історичного мінімуму, зафіксованого вісім років тому.

У компанії MAHART-PassNave, яка займається організацією прогулянкових рейсів Дунаєм, зазначили, що нинішнє обміління є частиною довготривалої тенденції. Попри спроби судноплавних компаній і портів пристосуватися до нових умов, рівень води дедалі частіше опускається нижче критичних для судноплавства позначок. Втім синоптики та фахівці очікують, що вже наступного тижня ситуація почне покращуватися, а рівень води поступово зростатиме.

Відео дня

Генеральний директор MAHART-PassNave Ласло Шомоді повідомив, що міжнародні круїзні судна поки що можуть заходити до Угорщини, однак багато з них змушені чекати в портах або взагалі не можуть продовжити маршрут через недостатню глибину річки.

За його словами, міжнародні річкові круїзи нині є найважливішим сегментом угорського судноплавства. Щороку ними подорожують близько 600 тисяч туристів, що приносить значні прибутки не лише перевізникам, а й туристичній галузі загалом. Найбільше навантаження нині припадає на порти Дьйор та Комаром на півночі країни.

Водночас кілька круїзних лайнерів залишаються заблокованими в Будапешті та південному місті Мохач, оскільки не можуть продовжити плавання через надто низький рівень води.

Крім того, у MAHART-PassNave повідомили, що через ситуацію кількість бронювань у липні вже скоротилася на 18%. Також протягом цього тижня довелося повністю призупинити екскурсійні рейси до міст, розташованих на північ від Будапешта.

Якщо рівень води справді почне підніматися, компанія розраховує відновити перевезення вже наступного тижня.

Про проблеми через обміління річок повідомила й круїзна компанія Avalon Waterways, яка цього тижня скасувала частину запланованих рейсів через низький рівень води не лише в Дунаї, а й у Рейні.

Спека створює проблеми по всій Європі

Цього літа Європа потерпає від рекордної спеки, яка призводить до масштабних перебоїв у роботі транспортної інфраструктури, зазначають ЗМІ. У різних країнах плавиться асфальт, енергосистеми працюють із перевантаженням, а залізничні перевезення стикаються з дедалі більшими труднощами.

Так, в аеропорту Осло, де температура повітря цього тижня мала сягнути 30 градусів – приблизно на 10 градусів вище за сезонну норму, – працівники поливали злітно-посадкові смуги тисячами літрів води, щоб запобігти перегріванню покриття.

Тим часом європейські залізничні оператори впроваджують нові технології, зокрема штучний інтелект і безпілотники для інспекції колій, а також розробляють стійкіші конструкції рухомого складу, щоб мінімізувати затримки та скасування рейсів під час екстремальної спеки.

Єгипет відмовив ЛГБТ-лайнеру

Нагадаємо, круїзний лайнер The Scarlet Lady, орендований туристичною компанією Atlantis Events, яка спеціалізується на подорожах для представників ЛГБТК+ спільноти, не отримав дозволу на заході до єгипетського порту. Запланований захід до Александрії було скасовано. Ця подія сталася через кілька днів після того, як Туреччина також відмовила судну у заході до своєї гавані. Про скасування стоянки в Єгипті майже 2 тисячі пасажирів дізналися, коли під дверима їхніх кают з'явилося офіційне повідомлення.

Вас також можуть зацікавити новини: