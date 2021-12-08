На іспанських дорогах утворилися затори.

Щонайменше десять регіонів Іспанії зіткнулися з потужними снігопадами. Найдужче через велику кількість опадів постраждала провінція Жирона, що на північному сході Каталонії.

Читайте такожАвстралію накрила масштабна повінь, є загиблі (фото, відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Повідомляється, що хуртовини додали клопоту водіям. Так, внаслідок негоди, десятки транспортних засобів опинилися заблокованими під кучугурами снігу. Крім того, на дорогах утворилися масштабні затори.

Натомість, як повідомляють у сюжеті, сніг створив ажіотаж на гірськолижних курортах - усі масово кинулися в Піренеї кататися на лижах. Чи не найбільше снігу радіють діти - малеча залюбки грає у сніжки та ліплять сніговиків.

Нагадаємо, раніше влада восьми регіонів Іспанія посилила карантинні обмеження в надії "врятувати Різдво". Цифрові COVID-сертифікати стали обов'язковими.

Відзначається, що таке посилення карантинних правил необхідно через зростання нових випадків зараження коронавірусом, що своєю чергою призвело до посилення тиску на лікарні.

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Автор: Екатерина Малюга