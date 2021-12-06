У країні за останні два тижні різко зросла кількість нових випадків COVID-19.

Влада восьми регіонів Іспанія посилює карантинні обмеження в надії "врятувати Різдво". Цифрові COVID-сертифікати стали обов'язковими.

Про це повідомляє Euractiv.

COVID-19 Pass можна завантажити через додаток. Він свідчить про те, що власник пройшов повний курс вакцинації, перехворів або отримав негативний ПЛР-тест на коронавірус. Документ тепер буде обов'язковий для відвідування лікарень, будинків для людей похилого віку, барів, ресторанів та закладів, розрахованих приблизно на 50 відвідувачів й більше.

Відзначається, що таке посилення карантинних правил необхідно через зростання нових випадків зараження коронавірусом, що в свою чергу призвело до посилення тиску на лікарні.

Читайте такожКіпр посилює умови в'їзду через "Омікрон": як це торкнеться українських туристівЗа останні два тижні рівень захворюваності на COVID-19 склав 217 випадків на 100 тисяч жителів, а це на 8,6 пункту більше, ніж минулого тижня.

Наразі COVID-сертифікат обов'язковий в Галісії, Наваррі, Арагоні, Каталонії, Валенсії, на Балеарських островах, Канарських островах і в Мурсії.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" - що відомо

Вперше новий штам B.1.1.529 був виявлений в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

ВООЗ назвала новий штам коронавірус грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразніше штаму "Дельта".

4 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не викликав поки жодного випадку смерті майже в 40 країнах, де він був виявлений.

Влада Румунії ввели додаткові карантинні заходи з-за штаму "Омікрон". Нові обмеження торкнутися всіх, хто в'їжджає в країну.

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Автор: Анастасія Горбачова