Десятки людей загинули через повені та зсуви в Індонезії (фото)
Повінь у Східному Тиморі виявилася найжахливішою за останні 40 років.
В результаті повені і зсувів загинули десятки людей в Індонезії та Східному Тиморі.
Про це повідомляє REUTERS.
У Карпатах вдарив мороз і випало 15 сантиметрів снігу (фото)
Як повідомляється, раптові повені, що були викликані проливними дощами, забрали життя 41 людини на індонезійському острові Флорес, і щонайменше ще троє загинули в сусідньому Східному Тиморі. Серед загиблих - дворічна дитина.
Десятки будинків були засипані брудом в селі Ламанеле. Деякі будинки змило повінню.
На одному з островів впав міст.
"Є дороги, які обвалилися, а дерева, що впали, ускладнили доступ до деяких районів", - розповів заступник прем'єр-міністра Східного Тимора Хосе Рейса, назвавши інцидент найжахливішим в регіоні за останні 40 років.
Як повідомляється, також була порушена подача електроенергії, а Президентський палац й зовсім затопило.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Сакура в Японії розцвіла на три тижні раніше вперше за 1200 років (фото, Відео)
- Потоки лави в Гватемалі досягли кавових плантацій і поглинули будинок (відео)
- Етна на Сицилії вивергається в сімнадцятий раз за півтора місяці (фоторепортаж, відео)
- На Філіппінах сталися 212 землетрусів за добу: на островах прокидається вулкан
- Опади і невисока температура: синоптик розповіла про погоду на понеділок
- Вінниця+9°... -2°
- Дніпро+8°... 0°
- Донецьк+5°... -2°
- Житомир+8°... -2°
- Запоріжжя+7°... 0°
- Івано-Франківськ+8°... -3°
- Київ+9°... 0°
- Кропивницький+10°... -1°
- Луганськ+8°... -2°
- Луцьк+8°... -2°
- Львів+7°... -4°
- Миколаїв+9°... +2°
- Одеса+10°... +3°
- Полтава+9°... -1°
- Рівне+7°... -2°
- Сімферополь+9°... +1°
- Суми+10°... -2°
- Тернопіль+7°... -3°
- Харків+10°... -2°
- Херсон+8°... +1°
- Хмельницький+8°... -2°
- Черкаси+12°... -1°
- Чернігів+9°... -1°
- Чернівці+8°... -3°