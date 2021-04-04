Десятки людей загинули через повені та зсуви в Індонезії (фото)

20:13, 4 квітня 2021
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Повінь у Східному Тиморі виявилася найжахливішою за останні 40 років.

В результаті негоди загинули десятки людей / фото REUTERS
В результаті негоди загинули десятки людей / фото REUTERS

В результаті повені і зсувів загинули десятки людей в Індонезії та Східному Тиморі.

Про це повідомляє REUTERS.

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Як повідомляється, раптові повені, що були викликані проливними дощами, забрали життя 41 людини на індонезійському острові Флорес, і щонайменше ще троє загинули в сусідньому Східному Тиморі. Серед загиблих - дворічна дитина.

Десятки будинків були засипані брудом в селі Ламанеле. Деякі будинки змило повінню.

На одному з островів впав міст.

"Є дороги, які обвалилися, а дерева, що впали, ускладнили доступ до деяких районів", - розповів заступник прем'єр-міністра Східного Тимора Хосе Рейса, назвавши інцидент найжахливішим в регіоні за останні 40 років.

Як повідомляється, також була порушена подача електроенергії, а Президентський палац й зовсім затопило.

В результаті злив сталося багато зсувів / фото REUTERS
В результаті злив сталося багато зсувів / фото REUTERS
Індонезія бореться з наслідками повені / фото REUTERS
Індонезія бореться з наслідками повені / фото REUTERS

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Автор: Катерина Лиманська

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Теги: погодаІндонезіяповіньфото
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