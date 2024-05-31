Гора Мерапі, один із найактивніших вулканів Індонезії, часто вивергається з 16 століття.

Виверження вулкана на індонезійському острові Ява підняло в небо на 2 км вежу попелу, що викликало попередження для людей, які живуть поблизу.

Виверження вулкана Мерапі сталося в четвер близько 13:00 за місцевим часом, пише The Independent.

Вулкан виверг густі сірі хмари попелу, які піднялися майже на 2 км над східним схилом гори, йдеться в заяві індонезійського агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих BNPB.

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Влада попередила людей залишатися за межами 4,5-кілометрової зони відчуження навколо вулкана через потенційну небезпеку, що виходить від потоків холодної лави.

Холодний потік лави являє собою потік попелу, піску і гальки, який зноситься дощем по схилах гори.

"Людям настійно рекомендується триматися подалі від річкових районів, що беруть початок від вулкана Мерапі, і бути готовими до потенційної небезпеки лахару, яка може виникнути, особливо під час дощу",- сказав представник BNPB Абдул Мухарі, використовуючи місцевий термін, що позначає холодний потік.

Виверження вулканів в Індонезії

Сильні дощі на початку цього місяця завдали шкоди кільком прилеглим районам, обрушивши холодну лаву з Мерапі. Гора Мерапі, один із найактивніших вулканів Індонезії, часто вивергається з 16 століття.

Тисячі людей живуть на схилах вулкана, розташованого за 28 км на північ від міста Джок'якарта, де проживає 2,4 мільйона людей. Кілька недавніх вивержень вулкана призвели до загибелі людей.

Щонайменше 11 альпіністів загинули під час виверження Мерапі в грудні 2023 року, що спричинило хмару попелу, яка піднялася на висоту 3 км.

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