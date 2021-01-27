На індонезійському острові Ява "прокинувся" вулкан Мерапі (фото)

Інформації про жертв і постраждалих поки не надходило.

На острові Ява прокинувся вулкан \ фото REUTERS

Розташований на індонезійському острові Ява вулкан Мерапі почав вивергати суміш із розпечених скельних уламків та попелу. Вулкан вивергався протягом чотирьох годин.

Читайте також В Індонезії прокинувся вулкан: людей терміново евакуюють (фото, відео)Про це повідомили у центрі досліджень геологічних катастроф. Зазначається, що рівень небезпеки оцінюється як другий - людям не слід перебувати у п’ятикілометровій зоні навколо кратера.

Своєю чергою, місцевий уряд заявив про готовність провести евакуацію жителів у разі більш сильного виверження вулкана, повідомляє ТСН з посиланням на dpa.

Вулкан вивергався протягом чотирьох годин \ фото REUTERS

Вулкан Мерапі

18 січня вулкан Мерапі, висота якого сягає 2968 м і який вважається найактивнішим вулканом в Індонезії, також викинув так званий пірокластичний потік.

Останнє потужне виверження його сталося у 2010 році \ фото REUTERS

Останнє потужне виверження його сталося у 2010 році. Тоді загинули понад 300 людей, ще 280 тис. жителів евакуювали.