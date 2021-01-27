На індонезійському острові Ява "прокинувся" вулкан Мерапі (фото)
Інформації про жертв і постраждалих поки не надходило.
Розташований на індонезійському острові Ява вулкан Мерапі почав вивергати суміш із розпечених скельних уламків та попелу. Вулкан вивергався протягом чотирьох годин.
В Індонезії прокинувся вулкан: людей терміново евакуюють (фото, відео)Про це повідомили у центрі досліджень геологічних катастроф. Зазначається, що рівень небезпеки оцінюється як другий - людям не слід перебувати у п’ятикілометровій зоні навколо кратера.
Своєю чергою, місцевий уряд заявив про готовність провести евакуацію жителів у разі більш сильного виверження вулкана, повідомляє ТСН з посиланням на dpa.
Вулкан Мерапі
18 січня вулкан Мерапі, висота якого сягає 2968 м і який вважається найактивнішим вулканом в Індонезії, також викинув так званий пірокластичний потік.
Останнє потужне виверження його сталося у 2010 році. Тоді загинули понад 300 людей, ще 280 тис. жителів евакуювали.
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